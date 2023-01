Á hậu Tuyết Như: Vị trí vedette, first face không phải điều quan trọng nhất

Gần đây, trong một sự kiện diễn ra tại TP.HCM, Á hậu Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 đã có những chia sẻ về quan điểm làm nghề trong ngành người mẫu và hoa hậu. Sau khi giành được ngôi vị cao tại đấu trường sắc đẹp, lịch trình của Tuyết Như bận rộn hơn rất nhiều. Bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm của một Á hậu theo các hoạt động của công ty, người đẹp sinh năm 1995 còn nhận show ngoài, đào tạo lớp mẫu và khai trương nhà hàng. "Dù bận rộn nhưng khi nhìn lại tôi thấy đây là một năm thành công của mình", Tuyết Như khẳng định.

Là gương mặt triển vọng của làng thời trang, đi lên từ vai trò người mẫu, Tuyết Như đang ngày càng khẳng định tài năng của mình. Khi được hỏi về xu hướng diễn viên, người mẫu "đổ xô" thi hoa hậu, chân dài gốc Thái Bình đáp: "Năm nay tôi đã tham gia 2 cuộc thi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam, mỗi hành trình đều góp phần hoàn thiện bản thân tôi và mở ra rất nhiều cơ hội mới".

Tuyết Như nói thêm: "Khi thi hoa hậu, các cô gái sẽ tự tin, bản lĩnh hơn, nâng cao kỹ năng mềm. Mỗi người có thể đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều có mục tiêu tham gia cuộc thi hoa hậu để truyền cảm hứng, trưởng thành và hoàn thiện, tôi thấy điều này rất hay. Tôi cũng khuyến khích các bạn bên lớp mẫu của mình rằng các em hãy tìm kiếm cơ hội cho mình, hãy thử sức ở các cuộc thi".

Nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ sắc đẹp Việt, Tuyết Như liên tiếp trải qua hai cuộc thi lớn và đoạt được ngôi vị Á hậu 2. Cô tâm sự mình không cảm thấy tiếc nuối khi không giành được ngôi vị cao nhất. Người đẹp bộc bạch: "Tôi vẫn vui với vị trí của mình, hoa hậu có trách nhiệm rất lớn. Ở vị trí hiện tại, tôi cũng có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một Á hậu 2 và theo đuổi những ước mơ, dự án riêng của mình. Tôi hài lòng với danh hiệu của mình".

Thời gian qua, việc các hoa - á hậu đảm nhận vai trò vedette, first face trong các show diễn thời trang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người không khỏi thắc mắc rằng xu hướng này có khiến giới người mẫu chịu thiệt thòi hay không. Là một người xuất thân từ nghề mẫu và hiện đảm đương vai trò Á hậu, Tuyết Như bày tỏ: "Một chương trình luôn cần first face, vedette là những bạn có sức ảnh hưởng truyền thông nhất định để giúp bộ sưu tập tỏa sáng cũng như hỗ trợ cho các nhà thiết kế. Nhưng tôi nghĩ vị trí đó không phải là điều quan trọng nhất, dù bạn có ở vị trí nào miễn mình diễn đẹp thì mọi thứ đều ổn cả. Thật ra khi tôi theo dõi những tuần lễ thời trang quốc tế, có rất nhiều người mẫu, siêu mẫu thế giới nổi tiếng như; Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner… không phải trong bộ sưu tập nào họ cũng là first face hay vedette nhưng truyền thông vẫn cực kỳ chú ý đến họ".

Ảnh: NVCC, Kiếng Cận team