7 món ăn từ trứng đơn giản giúp bạn giảm cân gấp đôi

Trứng là thực phẩm được ưa thích và sử dụng rất phổ biến. Trứng giàu vitamin, chất chống ô xy hóa và chất béo lành mạnh. Nó còn là thành phần chính của vô số công thức nấu ăn.

Cho dù bạn thích trứng ở dạng trứng tráng hay trứng ốp la, thì vẫn có rất nhiều nguyên liệu bổ sung thân thiện với vòng eo sẽ thực sự làm tăng khả năng đốt cháy chất béo cho món ăn của bạn. Có rất nhiều cách kết hợp hiệu quả khiến bạn ngạc nhiên vì mức độ dinh dưỡng lý tưởng nhưng lại giảm cân tối ưu.

Trứng + bơ

Ghép trứng với chất béo lành mạnh như bơ bạn sẽ có kết quả tích cực bất ngờ mà cách chế biến món trứng bơ lại rất giản đơn.

Những quan điểm cổ trong chế độ ăn kiêng kiểu cũ rằng ăn chất béo sẽ khiến bạn béo nay đã bị bác bỏ; chất béo không bão hòa đơn của trái cây đã được chứng minh là có tác dụng giảm mỡ bụng. Một đặc điểm giảm eo khác của loại chất béo này là khả năng tăng cường trao đổi chất và cung cấp cho bạn năng lượng để tập luyện chăm chỉ hơn. Bắt đầu ngày mới của bạn với quả bơ có thể đồng nghĩa với việc đốt cháy nhiều calo hơn và con số thấp hơn trên thang đo cân nặng.

Trứng + bánh mì Ezekiel

Nếu bạn thích trứng ốp la, hãy lấy một ít bánh mì Ezekiel (loại bánh mì được làm từ nhiều loại ngũ cốc, các loại đậu khác nhau và hạt kê nên hàm lượng vitamin và chất dinh rất cao. Do được làm từ bột mầm ngũ cốc nguyên hạt nên loại bánh mì này có vị ngọt tự nhiên lại chứa ít calo và chỉ số đường huyết thấp) để thấm lòng đỏ của trứng. Với đầy đủ các loại ngũ cốc nguyên hạt nảy mầm có trong đó, bạn thực sự đang nhận được nhiều protein và chất xơ hơn. Nó cũng chỉ có 4 gam chất xơ mỗi lát, có nghĩa là bạn sẽ no lâu hơn và ít có xu hướng ăn vặt ngay khi đi làm.

Trứng + ớt cayenne

Ớt cayenne đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy liều lượng capsaicin (hợp chất tạo nên vị cay của ớt) hằng ngày giúp tăng cường khả năng biến thức ăn thành năng lượng của cơ thể, đồng nghĩa với việc giảm béo nhiều hơn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mọi người ăn ít hơn vào cuối ngày khi họ thêm cayenne vào bữa ăn của mình. Bạn không cần nhiều, chỉ cần một chút để thêm gia vị cho trứng của bạn và gặt hái những lợi ích từ chúng.

Trứng + dầu dừa

Lần tới khi bạn chiên trứng, hãy bỏ qua bơ mà dùng dầu dừa để làm nóng chảo. Trong khi các loại dầu khác làm tăng cân, dầu dừa làm giảm chúng bằng cách tăng mức tiêu hao năng lượng hằng ngày của bạn lên tới 5%. Trên thực tế, trong một nghiên cứu trên 30 người đàn ông, những người tham gia đã giảm trung bình 1,1 inch vòng eo khi họ tiêu thụ hai muỗng canh mỗi ngày trong một tháng. Thêm dầu vào bữa sáng của bạn và thấy vòng eo của bạn thu nhỏ lại! Và đó chỉ là một trong nhiều lợi ích của dầu dừa.

Trứng + ớt chuông

Bất kể màu sắc, thêm ớt chuông vào trứng của bạn là một mẹo tuyệt vời để tăng tốc độ giảm cân. Ớt chuông chứa nhiều vitamin C, nhiều hơn gấp đôi so với một quả cam. Lượng vitamin C cao này có nghĩa là ăn ớt có thể giúp đốt cháy chất béo dự trữ và chuyển hóa carbs thành nhiên liệu, giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày và đồng thời giảm eo.

Trứng + cải bó xôi

Chỉ với 7 calo mỗi cốc, thêm rau bina (hay còn gọi là rau chân vịt, rau cải bó xôi) vào trứng, bạn sẽ được bổ sung rất nhiều dinh dưỡng mà không phải hấp thụ lượng calo không mong muốn. Chứa nhiều chất sắt, rau bina hỗ trợ phát triển cơ bắp và tăng cường sức mạnh - hai lý do khiến popeye được yêu thích như vậy. Các nghiên cứu gần đây thậm chí còn liên kết các hợp chất trong màng lá gọi là thylakoids với khả năng ức chế sự thèm ăn, có nghĩa là một ít rau bina vào buổi sáng có thể ngăn cảm giác thèm ăn suốt cả ngày. Nếu bạn vẫn cảm thấy đói cồn cào, hãy chọn những món ăn nhẹ giàu protein này thay vì những món ăn vặt nghèo dinh dưỡng.

Trứng + bưởi

Trước khi ăn trứng, hãy bắt đầu bữa ăn của bạn với một quả bưởi chua và thơm. Một nghiên cứu được in trên tạp chí Metabolism cho thấy ăn nửa quả bưởi trước bữa ăn có thể giúp giảm mỡ bụng và giảm mức cholesterol. Những người tham gia nghiên cứu đã ăn bưởi trong mỗi bữa ăn và thấy vòng eo của họ giảm tới một inch sau 6 tuần. Thêm bưởi vào chế độ ăn uống của bạn thậm chí có thể làm giảm cellulite, giảm viêm trong cơ thể, giữ cho bạn đủ nước và tăng cường trao đổi chất, tất cả đều giúp bạn đạt được tất cả các mục tiêu về cơ thể.

Chế độ ăn kiêng với trứng luôn là một chế độ ăn kiêng dễ chịu nhất. Bởi với trứng bạn có thể chế biến với rất nhiều món và tạo ra những hương vị khác lạ, không bị nhàm chán. Hãy thử lấy trứng làm chủ đạo cho các bữa ăn trong một tuần theo những hướng dẫn đã nêu và trải nghiệm xem thành quả thực tế đối với cơ thể của bạn ưu việt tới mức nào nhé!

Nguồn: eatthis