55 mẫu nhí trình diễn thời trang góp quỹ 'Áo mới đến trường' cho trẻ em nghèo

Trong khuôn khổ chương trình, toàn bộ số tiền thù lao trình diễn thời trang của 55 người mẫu nhí độ tuổi từ 3 - 12 tuổi được dành để góp vào quỹ Áo mới đến trường nhằm gửi tới trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa những tấm áo đồng phục mới trong dịp khai giảng sắp tới.



11 triệu đồng tiền thù lao làm việc một ngày của 55 người mẫu nhí và 10 triệu đồng tiền thù lao của MC Minh Hà đã được chuyển vào quỹ Áo mới đến trường





50% số tiền bán vé của show cùng tiền góp của các thương hiệu Eunoia by An, Eunoia de WU, Yly Fengshui, LeC Studio cũng được góp cho quỹ sau show diễn

Bà Vũ Lan Anh - nhà thiết kế kiêm chủ sản xuất và đầu tư AN S HOW '23 cho biết: "Là một bà mẹ có ba con, tôi đương nhiên có khao khát mang một cuộc sống hoàn mỹ và bình an tới cho các con của mình. Nhưng tôi cũng có một khao khát khác mạnh mẽ hơn đó là mang sức vóc nhỏ bé của mình góp cho cuộc sống của nhiều em nhỏ khác được tốt đẹp hơn. Những em bé nghèo ở vùng sâu, vùng xa có áo mới đến trường. Những em bé ở thành phố có điều kiện học kỹ năng, học nghệ thuật và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật…".

Show diễn đã giúp gây quỹ được tổng số tiền là 50 triệu đồng

NTK Vũ Lan Anh cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều tỷ đồng không quan tâm đến lợi nhuận để xây dựng chuỗi sự kiện thời trang với mục đích gây quỹ giúp trẻ em nghèo và chia sẻ cơ hội trải nghiệm thời trang, nghệ thuật với các trẻ em thành phố. Ví dụ như Eunoia's Wonderland tháng 11.2022, hay AN S HOW'23 lần này, tất cả chỉ để thiết lập hành trình vận động gây quỹ ủng hộ cho quyền được đến trường của các em nhỏ Việt Nam".

Trước đó, NTK Vũ Lan Anh và cộng sự đã xây dựng thành công một số show diễn thời trang gây quỹ tặng trang phục cho trẻ em nghèo tương tự

"Tôi kỳ vọng, trong cuộc sống hiện đại đầy hối hả và vô vàn điều cuốn hút này, các em nhỏ có cơ hội chiêm nghiệm những mảnh đời khác, trong cuộc sống khác để vun đắp tình yêu và sự trân quý cuộc sống. Đó là lý do tôi đề nghị các phụ huynh và các người mẫu nhí góp ngày công lao động vào quỹ Áo mới đến trường chứ không phải tiền mặt hay quần áo cũ...", NTK Lan Anh nói.

Cảm giác được giúp đỡ người khác bằng chính kết quả làm việc, "nguồn tiền" riêng khiến các em nhỏ trong show diễn rất phấn khích, háo hức

AN S HOW'23 là một trong số ít những show diễn kết hợp thời trang với sân khấu và nghệ thuật thành công gây nhiều xúc động.

Bước vào không gian của show diễn, đầu tiên khán giả được dẫn lối bằng sự ngây ngất của hương hoa ngọc lan - một loài hoa với mùi hương quyến rũ, kiêu hãnh được người Hà Nội đặc biệt yêu thích.

Tiếp đến là những giai điệu ngọt ngào của các nghệ sĩ sáo trúc, đàn tỳ bà, đàn hồ, đàn nguyệt… Một không gian âm nhạc đương đại được chơi trực tiếp trên nền nhạc điện tử tạo nền để các người mẫu đi catwalk là một điểm nhấn quan trọng chạm đến trái tim các khán giả.

Mỗi một thiết kế là một lời ngợi ca, mô tả vẻ đẹp của một người nữ Á Đông từ ấu thơ đến khi trưởng thành

Lần lượt các bộ sưu tập Nàng thơ, Thiên nga đen - Blackswan Remix, Dạ đàm giới thiệu những bộ cánh dành cho các bé gái. BST Niên ca, Mi thanh mục tú trình diễn những bộ trang phục dành cho những thanh nữ và những người phụ nữ trưởng thành.

Ẩn trong đó khao khát được xinh đẹp, được lộng lẫy trong phục trang, được hạnh phúc trong cuộc sống bình an của người phụ nữ…

"An - ở mỗi người là mỗi góc nhìn. Mỗi hoàn cảnh là mỗi ao ước và cách lựa chọn, tận hưởng. Với người này là cơm no, áo ấm, với người kia là hạnh phúc gia đình, sự khỏe mạnh, với người khác là danh vọng, tiền bạc. Nhưng chắc chắn, 'An' với mỗi người phụ nữ sẽ có một điểm giống nhau. Đó là sự bình yên, được xinh đẹp trong những bộ cánh yêu thích, được khen ngợi và nụ cười nở trên môi mỗi khi trở về nhà", NTK Lan Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC