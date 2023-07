3 trang phục không thể bỏ qua khi mặc quần màu be của nữ hoàng phong cách

Là một biểu tượng của phong cách đương đại, cô nàng tái khẳng định mình là nàng thơ phong cách đường phố có một không hai và là nữ hoàng không thể tranh cãi của những chiếc quần màu be (màu kem) để mặc vào mùa hè.

Quần màu kem với áo gile màu đen

Nếu vào mùa đông, cô nàng thích các sắc thái xung quanh màu xanh ô liu, mùa hè là thời điểm dành cho quần chinos và kaki với sắc thái màu be

Lý tưởng cho một cuộc hẹn trang trọng hoặc một buổi casting, cô nàng kết hợp với áo vest đen cổ thấp có cấu trúc loe. Để thêm phần trí thức, Emily chọn kính của Garrett Leight. Nhưng cô không từ bỏ phong cách quyến rũ với mẫu túi đeo vai và phong cách thể thao với giày thể thao.

Với áo sơ mi và it bag màu đen

Sau khi cất giữ những chiếc áo blazer và áo khoác mùa xuân, món đồ chiến lược của thời điểm này là chiếc áo sơ mi oversized

Tốt nhất là nên mặc hở bên ngoài áo ba lỗ màu xám ngang rốn. Được ký kết bởi thương hiệu bền vững tối giản Almina Concept, sự kết hợp này hoàn toàn hài hòa với chiếc quần ống rộng được cắt may theo phong cách unisex. Cô nàng hoàn thiện cho vẻ ngoài hoàn hảo khi mix cùng giày thể thao và túi có dây đeo vai in logo.

Với áo siêu nhỏ buộc dây và giày thể thao màu trắng

Chiếc quần dài túi hộp màu cát mềm mượt siêu nhẹ với kết cấu sáng bóng mix cùng áo siêu nhỏ có họa tiết

Mặc kệ những lời bàn tán về các mối quan hệ yêu đương nóng bỏng, cô nàng "đánh lạc hướng" bằng những thử nghiệm boho chic mới. Chiếc áo siêu nhỏ in họa tiết hoa lá dân tộc từ dòng quần áo dành cho kỳ nghỉ kết hợp với nhiều vòng cổ phong cách boho và đôi giày màu trắng kiểu lướt sóng California. Bộ đồng phục được hoàn thiện với một chiếc túi thiết thực và siêu ngầu khác: Pocket Bag của Miu Miu.

Rộng hoặc vừa vặn, cắt xén hoặc sát đất, quần màu be là một món đồ cổ điển tuyệt vời trong tủ quần áo của mùa này.

Quần tây màu be từ thương hiệu Undercover dành cho mùa hè 2023

Hiệu ứng suit với blazer phối cùng áo gile

Nam tính và lưng cao với áo ba lỗ xuyên thấu

Với áo cánh trong suốt, lãng mạn của thương hiệu Rejina Pyo

Dài và rộng, kết hợp với áo sơ mi nam oversized

Kiểu dáng của những chiếc quần màu be có thể thay đổi hình dạng và tỷ lệ nhưng vẫn trung thành với một màu sắc trung tính, kín đáo và nhẹ nhàng. Rất dễ dàng để kết hợp với các sắc thái khác và quần áo với phong cách đa dạng. Tất cả những lý do chính đáng để đảm bảo rằng quần màu be sẽ không thể thiếu trong tủ quần áo của mùa này.



Theo: Vogue, fashionista