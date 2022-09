3 điểm check in mới, độc, lạ sang chảnh, hút khách trong dịp nghỉ lễ này

Dịp 2.9 này nếu bạn muốn có kỳ nghỉ lý tưởng để check in độc đáo, chụp hình thời trang hay những thước phim đậm chất sang chảnh tại Việt Nam thì không thể bỏ lỡ 2 địa danh Long Hải và Hồ Tràm. Đặc biệt là cây cầu ngắm biển dài đến 270m đang được giới trẻ ùn ùn kéo tới và xưng tụng là cầu đầu tiên tại Việt Nam và dài nhất châu Á để ngắm biển.

Các địa điểm check in sang chảnh, độc đáo và siêu hot tại Hồ Tràm, Long Hải nhân dịp nghỉ lễ này, để "người người check in, nhà nhà nhà check in", bạn không thể bỏ lỡ.

Cầu ngắm biển được xưng tụng dài nhất châu Á

Nếu như thế giới có cầu treo vượt biển dài nhất thế giới, nối lục địa Á - Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ thì tại Hồ Tràm - Vũng Tàu lại có cầu ngắm biển với chiều dài hơn 270 m hoành tráng.

Quả là nơi sống ảo, sang chảnh lý tưởng để check in cho những tín đồ du lịch khi tới Hồ Tràm.

Fleur de Lys Long Hải – khu nghỉ dưỡng hiếm có với địa hình nằm trên núi uốn lượn nhưng vẫn sát biển

Được bao quanh bởi khu vườn nhiệt đới xanh mướt cùng khung cảnh biển khơi trong xanh, sạch sẽ, khu nghỉ dưỡng sẽ là nơi giúp bạn cảm nhận bầu không khí trong lành, thoáng mát nơi biển khơi và tận hưởng không gian hài hòa, gần gũi với thiên nhiên giúp quên đi mọi lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật.

Được xem là vùng đất của rồng, nơi núi và biển giao thoa, ít ai biết rằng đây cũng là nơi vua Bảo Đại đã lựa chọn làm nơi lưu trú nghỉ ngơi sau các chuyến công du.





Mang kiến trúc đặc trưng của nước Pháp với màu trắng thanh lịch, trẻ trung cùng hình ảnh mái vòm cực kì ấn tượng, đẹp mắt. Đây cũng là điểm check in, sống ảo lý tưởng của các bạn trẻ khi đến Vũng Tàu.

Là điểm đến không thể bỏ qua ở Long Hải, dinh thự vua Bảo Đại còn có tên gọi khác là Bạch Dinh, nơi đây từng là pháo đài Phước Thắng tọa lạc trên sườn Núi Lớn do vua Minh Mạng xây dựng nằm trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng này.

Hamptons Plaza - khu phức hợp có view biển độc đáo

Khu phố thương mại đang thu hút các "tín đồ dịch chuyển" tới đây sống ảo có vị trí trong khuôn viên The Hamptons Hồ Tràm, là một khu trung tâm thương mại Plaza hiếm hoi ở Việt Nam có tầm nhìn hướng biển.

Các công trình phụ trợ như đài phun nước trình diễn ánh sáng, quán bar, câu lạc bộ bãi biển hoạt động xuyên đêm kết hợp sự kiện biểu diễn ngoài trời, lễ hội hàng đêm và nhiều không gian vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi.





Ảnh: Hamptons Plaza, Fleur de Lys Resort & Spa Long Hải