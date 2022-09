10 vẻ đẹp của cô dâu nổi tiếng truyền cảm hứng trang điểm đám cưới của bạn

Bạn đang cần cảm hứng trang điểm cưới? Cùng ngắm nhìn ngoại hình của các cô dâu nổi tiếng tuyệt đẹp để giúp truyền cảm hứng cho trang điểm đám cưới trong tương lai của bạn.

1. Mắt khói quyến rũ của Jennifer Lopez

Một cách tuyệt vời để tạo ra vẻ quyến rũ này là sử dụng một cây bóng mắt phủ lên trên và dưới mi mắt.

2. Kourtney Kardashian trong phong cách ma mị gothic

Để tạo ra vẻ ngoài cổ điển và không quá lố này, đầu tiên bạn đánh khói nhẹ cho đôi mắt, sử dụng bóng mocha và ánh sáng lấp lánh màu be nhạt, sau đó thêm một chút kem lót dạng lỏng.

3. Công chúa Vibe của Paris Hilton

Paris Hilton hóa thân thành công chúa Disney trong ngày cưới. Và nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Eduardo Ponce, người đã tạo kiểu tóc cô dâu cho cô ấy, nói rằng nguồn cảm hứng cho vẻ ngoài là “vượt thời gian”.

4. Ánh sáng rực rỡ của Gabrielle Union

Gabrielle Union trông như một nữ thần rực sáng trong ngày cưới. Để đạt được vẻ thẩm mỹ trong như sương mai, Persico khuyên bạn nên tập trung vào việc đánh kem lót cho da với lớp nền như sương, sau đó thiết lập vẻ ngoài bằng một loại xịt sáng để có thêm độ sáng.

Công thức dưỡng ẩm tuyệt vời chứa các đặc tính phản chiếu ánh sáng được truyền với nước hoa hồng, axit hyaluronic và dưỡng chất chữa bệnh niacinamide, sẽ giúp làn da của Gabrielle Union khỏe mạnh và tươi sáng.

5. Làn da không tì vết của Sophia Bush

Nghệ sĩ trang điểm Afton Williams đã tạo ra sự quyến rũ nghi lễ của Bush với Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation, It Cosmetics Bye Bye Undereye Concealer, Charlotte Tilbury Airbrush Powder Bronzer và Charlotte Tilbury Beauty Light Wand in Spotlight. Sau đó, cô ấy sử dụng Sigma Blushes in Pet Name & Pinkin cho má, và tán phấn highlighter với Super Glow từ bảng màu Nudegasm Face Palette của Charlotte Tilbury





6. Vẻ đẹp thanh lịch của Hailey Bieber

Theo chuyên gia trang điểm nổi tiếng Denika Bedrossian, chọn tông màu ấm để hút nhẹ hàng mi của Hailey Bieber, tông màu hồng đào ấm áp cho lớp nền của má hồng cùng một đôi môi trung tính ấm áp và một lớp son bóng mềm. Hailey có làn da đẹp do đó chuyên gia trang điểm không cần phải làm gì nhiều ngoài việc tăng cường vẻ rạng rỡ cho cô ấy.

7. Má hồng của Kate Middleton

Theo chuyên gia trang điểm nổi tiếng Jamie Greenberg, tâm điểm của vẻ quyến rũ cô dâu của Kate Middleton là làn da trắng sáng tự nhiên.

8. Priyanka Chopra với đôi môi hồng

Priyanka Chopra đã tô một đôi môi hồng hoàn hảo cho đám cưới của cô với Nick Jonas, màu son chính xác là Marc Jacobs Beauty Le Marc Lip Créme trong Boy Gorgeous.

9. Gương mặt rạng rỡ của Meghan Markle

Glossier Cloud là một loại phấn má hồng dạng gel và có thể được chấm lên gò má để có một làn da ửng hồng từ bên trong như Meghan Markle.

10. Son bóng lấp lánh của Ivy Getty

Ivy Getty trang điểm mắt khói ấn tượng, má hồng đào và son bóng hồng lung linh để tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn này.



Theo: Glamour, Style